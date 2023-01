Cambiano i percorsi dei bus urbani a Mola: nuove fermate attive dall'1 febbraio, più collegamenti con la stazione

Novità in arrivo, dal primo febbraio, per il servizio di trasporto pubblico locale a Mola di Bari. Su indicazione dell'amministrazione comunale, la società Miccolis spa ha infatti previsto alcune variazioni volte a potenziare i collegamenti.

In particolare, come spiega una nota dell'amministrazione comunale, sarà garantito il collegamento con alcune strutture sanitarie (RSA, Clinica Community Health Care), insieme a un potenziamento del collegamento con la stazione ferroviaria. Previste anche corse verso la zona industriale, "coinvolgendo le aziende attualmente insediate e con la predisposizione di una specifica navetta Stazione-Zona industriale (fermate presso Sitael spa e Edisal srl), oltre che il collegamento della Zona industriale con la città, nelle fasce orarie di interesse per i dipendenti". Verranno inoltre 'coperte' alcune zone non servite con il precedente Piano di esercizio: Via Carlo Alberto, Via Buenos Aires, Via Salvo D’Acquisto, parte di Via Manzoni, Via Don Giustino Russolillo.

Inoltre, il servizio di trasporto urbano, attualmente coperto sino alle ore 18:30, sarà implementato con un’ulteriore corsa in partenza alle 18:30, con la fine del servizio alle ore 19:30 circa.

A seguito delle modifiche del percorso e degli orari, per migliorare l’informazione all’utenza, la Società Miccolis spa ha predisposto un apposito progetto di riqualificazione degli impianti di paline e targhe fermata bus. Nelle prossime settimane, tutti i punti fermata del servizio di trasporto pubblico locale, avranno un apposito impianto che segnalerà la presenza della fermata, oltre che apposita informazione all’utenza, sugli orari di passaggio del bus dalla fermata.