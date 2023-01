Contributi al posto dei voucher taxi per i cittadini disabili, l'appello al Comune: "Non interrompete il servizio di trasporto sociale"

"Per noi il servizio di trasporto sociale è fondamentale per recarci ogni giorno al lavoro, ma dal prossimo mese praticamente non sapremo più come fare". Loredana e Vincenzo sono due cittadini baresi con disabilità visiva. Attraverso i social, hanno lanciato un appello rivolto al sindaco Decaro e al Comune di Bari, affinchè venga "garantita la continuità" di un servizio per loro fondamentale. Ovvero quello che consente alle persone con disabilità di usufruire, per i loro spostamenti, sia verso 'sedi prestabilite' che verso 'sedi non prestabilite', della rete dei taxi cittadini attraverso dei voucher prepagati.

A preoccupare gli utenti è il nuovo sistema, che stando a quanto riferiscono, dovrebbe scattare dal mese prossimo. In sostanza, non ci saranno più voucher, un contributo economico, calcolato in base all'Isee, che sarà versato, in tre tranche, direttamente sul conto corrente degli utenti. "In pratica, ciascuno dovrà organizzarsi da solo - spiega Loredana - Noi dovremmo ogni giorno chiamare un taxi che verrebbe con il tassametro, e dovremmo perciò noi pagare ogni singola corsa". Un sistema che, dice, per gli utenti non sarebbe sostenibile: "Innanzitutto, il contributo non sarebbe mai sufficiente a coprire il costo di tutte le corse. Ma soprattutto, diventerebbe impossibile utilizzare il servizio. Mentre ora i taxi hanno una tabella di marcia prestabilita in base all'utenza, con corse e orari, con il nuovo sistema tutti gli utenti si ritroverebbero a chiamare alla stessa ora, e chiaramente i taxi non riuscirebbero a soddisfare tutte le richieste. E chi non riesce a prenotarsi in tempo, che farà?". "Ci viene detto - prosegue ancora Loredana - che potremmo utilizzare il contributo per rivolgerci ad altre associazioni o accompagnatori personali, ma non è così semplice. Abbiamo contattato alcune associazioni, ma non sarebbero in grado di garantirci lo stesso servizio che abbiamo ora, né potremmo affidare il compito a nostri parenti o amici, perché per contrattualizzarsi è necessario che abbiano il titolo di accompagnatore sociale". Di qui la richiesta rivolta al Comune: "Non vogliamo soldi, non vogliamo che il contributo sia versato a noi, chiediamo solo che continui a essere garantito questo servizio".

"La misura non viene cancellata, ma ampliata, lasciando, con lo stesso impegno di spesa, libertà di scelta a chi usufruirà dei fondi - risponde l'assessora al Welfare Francesca Bottalico, interpellata da Baritoday - I contributi, stabiliti in base all'Isee, verranno versati direttamente ai cittadini diversamente abili. Si tratta - spiega ancora Bottalico - di una misura già attivata in fase sperimentale, che ora diventa strutturale. Abbiamo così accolto le istanze di coloro che ci chiedevano più autonomia nell'utilizzo dei contributi, e tenuto conto anche le difficoltà manifestate dalla rete dei taxi cittadini a soddisfare l'intera domanda, in costante crescita. Gli utenti potranno rivolgersi ad associazioni di volontariato che già offrono questo servizio, oppure ad assistenti personali, ovviamente se muniti di mezzi idonei, magari unendosi in gruppi di 3-4 persone. Stiamo anche predisponendo un avviso per mappare quelle associazioni e cooperative che hanno già attivato questo servizio, in modo da aiutare gli utenti a orientarsi nella scelta. Per dare il massimo supporto ai cittadini che usufruiranno della misura è comunque disponibile uno sportello dedicato, presso gli uffici del segretariato sociale in piazza Chiurlia".