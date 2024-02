Gli agricoltori 'in marcia' su Bari, carovana di trattori e incontro con Emiliano in Regione: "A rischio le nostre aziende"

Prima la lunga 'marcia' dei trattori sulla Statale 16, da Brindisi a Bari, quindi l'arrivo dei mezzi a Punta Perotti e poi l'incontro in Consiglio regionale con le istituzioni: è l'intensa giornata vissuta da decine e decine di agricoltori che hanno portato nel capoluogo pugliese la protesta già in atto da giorni in altre zone della regione e d'Italia contro le nuove norme del settore in corso di approvazione da parte dell'Unione Europea, ma anche contro rincari e costi sempre più insostenibili.

I gruppi, provenienti in particolare dal Salento (con qualche rappresentanza barese da Noci e Rutigliano) sono partiti alle prime luci dell'alba da Brindisi. Una carovana 'lumaca' a 20 km/h che ha provocato rallentamenti sulla Statale 16 e a Bari, sia sul lungomare che nel quartiere Japigia, sede del Consiglio pugliese dove si sono radunati i partecipanti alla manifestazione: "Rivendichiamo - spiega un agricoltore - la dignità del nostro lavoro e la tutela delle coltivazioni. Non è possibile immaginare di non passare ai nostri figli l'amore della terra e per questo le aziende agricole non devono chiudere. Purtroppo, però, non ci sentiamo aiutati da nessuno".

Un gruppo di agricoltori ha incontrato il presidente della Regione, Michele Emiliano, la presidente del Consiglio pugliese, Loredana Capone, l'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia, e numerosi consiglieri pugliesi, poco prima dell'avvio della seduta odierna dell'assemblea: "Chiediamo un Consiglio monotematico - ha affermato Luigi Protopapa, portavoce della delegazione di Brindisi - sulle tematiche riguardanti l'agricoltura. Le richieste sono innumerevoli ma le abbiamo sintetizzate in 10 punti, a cominciare dal non svalutare il prodotto pugliese o italiano rispetto a quelli d'importazione, come olio, grano e ortaggi. E' importante anche ricevere un aiuto per le questioni dei consorzi di bonifica e dell'irrigazione. Non dimentichiamo la questione Xylella e la richieste di risarcimento che gli agricoltori aspettano da tempo. C'è anche la questione del gasolio. Abbiamo avuto notevoli rincari anche per la questione della Guerra in Ucraina e le spese sono triplicate" ha poi concluso Protopapa.. "Per il futuro non ci fermeremo qui - rimarca William Morciano della delegazione di Lecce -. La protesta andrò sempre rafforzandosi. Ci sentiamo abbandonati dalle associazioni di categoria e per questo siamo venuti qui senza bandiere".

A margine dell'incontro il presidente Emiliano ha parlato alla stampa: "Abbiamo ricevuto - ha affermato - un gruppo di agricoltori non affiliato ad organizzazioni agricole. Con gli altri c'è un meccanismo di consultazione permanente che evidentemente non soddisfa tutti. Senza pregiudicare il dialogo con le organizzazioni, è mio dovere parlare con chi spontaneamente oggi ha chiesto di interloquire con noi. I problemi sono dovuti soprattutto alle incongruenze di un mondo, quello agricolo, finanziato dall'Unione Europea ma che vive delle assurdità. Ad esempio noi imponiamo delle regole come quelle di non mettere pesticidi o altri preparati per la produzione, poi succede che nei porti europei arrivi grano da altri Paesi e per il quale non sappiamo cosa ci sia dentro. Una concorrenza sleale dovuta non tanto a un dolo ma alla mancanza di controlli. Ci sono delle incongruenze e molti imprenditori agricoli falliscono. Questo tipo di fallimenti - ha poi concluso Emiliano - sono più difficili da accettare perchè vanno via investimenti di generazioni":