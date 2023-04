Mattinata di disagi sulla linea treni Fse tra Bari e Putignano: ritardi e corse con bus sostitutivi

Mattinata di disagi per i pendolari delle Ferrovie Sud Est sulla linea tra Bari e Putignano. Si segnalano, infatti, (anche sul sito Fseonline.it), ritardi riguardanti diversi treni. I ritardi, fanno sapere da fondi Fs, sarebbero dovuti a un problema all'infrastruttura tra Mungivacca e Bari Sud Est nonchè a un guasto ad un passaggio a livello tra Mungivacca e Valenzano.

Alcuni convogli hanno accumulato ritardi anche di 55 minuti. L'azienda di trasporto ha provveduto ad allestire bus sostitutivi per ovviare alle difficoltà, in particolare sul tratto compreso tra Bari e Adelfia. Non sono mancate, sui social, le segnalazioni dei pendolari che, loro malgrado, hanno dovuto far fronte ai ritardi, in una giornata di rientro dopo le Feste pasquali. I tecnici di Fse hanno ripristinato, nel corso della mattinata, il problema al passaggio a livello. Si lavora per risolvere quello all'infrastruttura.