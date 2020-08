Bari e Roma più collegate ad agosto: in arrivo altri 10 Frecciargento per le vacanze

Dieci nuove corse in più per i Frecciargento tra Bari e Roma per i giorni centrali delle vacanze di agosto: ad annunciarlo è Trenitalia che, nel secondo fine settimana del mese avvierà il potenziamento sulla tratta che dalla Capitale porta alla Puglia.

In particolare, il Frecciargento aggiuntivo tra Roma e Lecce sarà replicato nei giorni 10, 14, 16, 17 e 23 agosto in entrambe le direzioni con partenza dalla Capitale alle 9.35 e arrivo in Salento alle 15.05. La ripartenza da Lecce è prevista per le 17.55 e l'arrivo a Roma alle 23.30. I Frecciargento, in entrambe le direzioni, fermano anche a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari, Monopoli, Ostuni e Brindisi.

