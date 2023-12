Mattinata tra i disagi per i pendolari delle Ferrovie Sud-Est: cancellati numerosi treni nel Barese

Giornata piena di disagi per i pendolari delle Ferrovie del Sud Est, tra Bari e provincia (e più in generale anche in altre zone della Puglia) a causa di numerose soppressioni e variazioni delle corse dei treni.

In particolare, come si legge sul sito di Fse, sono stati cancellati 12 treni nelle prime ore della mattina e per altri 5 è stato effettuato il servizio sostitutivo con bus. Nel dettaglio, risultano annullati i Putignano-Bari delle 5.18, 6.54, 7.54 e 9,54, nonchè i Bari-Putignano delle 5.21, 8,21 e 6.21. Le cancellazioni hanno riguardato anche i Bari-Adelfia delle 6.51 e 7.51 nonchè l'Adelfia-Bari delle 8.07, il Putignano-Martina Franca delle 6.30 e il Martina-Putignano delle 9.50. Bus sostitutivi, invece, per i Putignano-Bari delle 8.54 e 9.54, nonchè per il Bari-Putignano delle 10.21 e 11.21.