Polignano e Monopoli le regine del turismo estivo in Puglia. Boom di viaggiatori con i treni regionali

Complessivamente sono stati oltre 2,4 milioni i viaggiatori che quest’estate hanno scelto i treni regionali per muoversi tra le città pugliesi. Con l’entrata in vigore del nuovo orario l’offerta Trenitalia (Gruppo FS Italiane)si è arricchita di nuovi collegamenti verso le principali località turistiche. Collegamenti che hanno fatto registrare un incremento di passeggeri del 24% rispetto allo scorso anno.Tra le mete raggiunte direttamente in treno, le più apprezzate sono state Polignano a Mare - che ha registrato un aumento del 72% di passeggeri con 140 mila presenze, seguita da Monopoli (+53%, con 140 mila presenze), Lecce (+23%, con 130 mila presenze), Trani (+12%, con 100 mila presenze) e Foggia (+18%, con 90 mila presenze).