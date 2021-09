RIpresa della scuola in Puglia e treni all'80% di capienza: oltre 6800 passeggeri nel primo giorno di rientro

Per far fronte all’incremento di viaggiatori previsto in occasione della riapertura delle scuole, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha rimodulato il servizio ferroviario, aumentando i posti di mattina

Sono stati 6.800 i passeggeri sui treni mattutini della Puglia in occasione della riapertura delle scuole, con un aumento del 24% rispetto allo scorso lunedì di settembre. Per far fronte all’incremento di viaggiatori previsto in occasione della riapertura delle scuole, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha rimodulato il servizio ferroviario aumentando il numero dei posti offerti nella fascia oraria mattutina. L'attuale capienza sui mezzi è dell'80% dei posti totali, tra seduti e in piedi. Non si sono registrati, informa Trenitalia, casi di sovraffollamento

"Il monitoraggio costante - afferma una nota di Trenitalia - dell’andamento dei flussi, ove necessario, consente di mettere a disposizione, come definito con Regione Puglia e Prefetture, più di 600 posti al giorno nelle principali stazioni per eventuali integrazioni al servizio ferroviario. Implementato anche il servizio di Customer Care Regionale".