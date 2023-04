Più treni regionali nel weekend in Puglia: dall'8 aprile collegamenti potenziati durante il fine settimana

Più treni regionali durante il weekend in Puglia. A partire da sabato 8 aprile, Trenitalia, d’intesa con la Regione Puglia, committente del servizio, incrementerà l’offerta di collegamenti "per soddisfare la crescente domanda di trasporto verso le mete turistiche della nostra regione".

Fino a dicembre, saranno 15 treni in più attivi nei fine settimana: quattro il sabato e undici nei giorni festivi per un totale di 16.500 posti aggiuntivi offerti. I convogli aggiuntivi saranno tutti Pop e rinforzeranno le tratte Barletta - Bari, Bari - Fasano, Bari - Ostuni e Barletta - Fasano. "Salgono così a 207 - spiega Trenitalia - i treni regionali in circolazione nel weekend, con più di 130mila posti offerti totali".

È già possibile acquistare i biglietti tramite smartphone o tablet con l’App Trenitalia, presso le biglietterie e le emettitrici automatiche presenti in stazione, gli esercizi commerciali abilitati (agenzie di viaggio, circuiti Lis Paga di Lottomatica, Punto Servizi, Sisal Pay ed esercizi convenzionati con Banca 5).