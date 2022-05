Più treni e collegamenti con le località delle vacanze: Trenitalia presenta le novità dell'orario estivo 2022

Più di 60 collegamenti al giorno dalla Puglia verso Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Torino, con fermate straordinarie a Monopoli, Fasano e Ostuni, attraverso una maggiore quantità di posti a disposizione nei giorni di punta grazie all’utilizzo dei Frecciargento accoppiati: sono alcune delle novità contenute nell'orario di Trenitalia per la stagione estiva 2022.

Complessivamente, saranno più di 200 i treni regionali di Trenitalia in circolazione ogni giorno sulle linee Lecce – Bari, Bari – Foggia, Bari – Taranto, Taranto – Brindisi e Foggia-Manfredonia, con un incremento dei collegamenti Barletta - Bari – Fasano nel weekend. Numeri a cui si aggiungono quelli di Ferrovie del Sud Est con i suoi oltre 200 treni al giorno e più di 900 corse bus che collegano in modo capillare i comuni della Valle d’Itria e del Salento.

Consolidata anche l’offerta di servizi combinati treno + bus verso le principali mete turistiche della costa e dell’entroterra barese. Tra questi anche il Trulli link con fino a 20 collegamenti al giorno con i bus di Ferrovie del Sud Est per scoprire le meraviglie della Valle d’Itria (Alberobello, Locorotondo e Martina Franca) in combinazione con i treni in arrivo e in partenza da Bari Centrale. Previsto anche un Grotte link con fino a 16 collegamenti al giorno tra Bari Centrale e le Grotte di Castellana sempre a cura di Ferrovie del Sud Est.

In più, tutti i giorni vi saranno otto collegamenti Alberobello - Monopoli (via Grotte di Castellana), otto Alberobello - Ostuni e otto Alberobello - Polignano a Mare (via Fasano), a cura di Ferrovie del Sud Est. Attivato anche il Monopoli beach link, ovvero collegamenti bus ogni mezzora in collaborazione con la società di trasporto Miccolis Lentini, verso le spiagge del litorale fino a Capitolo e all’Acquapark di Egnatia