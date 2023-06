Triangolare per la giornata mondiale contro l’abuso di droghe

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Lunedì 26 giugno 2023 si è tenuto, presso il Redentore di Bari, un triangolare di calcio organizzato dall’O.d.V. Dico NO alla droga Puglia, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale contro l’Abuso di Sostanze Stupefacenti. La Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico di droga si inserisce pienamente nel programma dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite attraverso l’obiettivo 3 che stabilisce, tra i vari punti riguardanti la salute e il benessere degli individui, il bisogno di “rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol”. Il tema di quest’anno, lanciato dall’UNODC, è Listen First – ascoltare bambini e giovani è il primo passo per aiutarli a crescere sani. Si tratta di un’iniziativa che mira a sostenere la prevenzione dell’abuso di droghe e a promuovere investimenti nel benessere di bambini e giovani, delle loro famiglie e comunità. Lo scopo di questa iniziativa, patrocinata dalla Commissione Sport del Comune di Bari, è quello di sensibilizzare gli spettatori, grandi e giovani, sui reali effetti dannosi delle droghe. Il Presidente dell’associazione, l’Avvocato Barbara Fortunato, sostiene che: “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. Per questo da anni l’associazione organizza, negli istituti di istruzione, eventi sportivi, fiere ed altri momenti di incontro, così da informare giovani, genitori e insegnanti sulle reali conseguenze dell’abuso delle sostanze stupefacenti. Il calcio d’inizio è avvenuto alle ore 20:00 in presenza del presidente della commissione comunale Cultura e Università Dott. Giuseppe Cascella che ha lasciato il suo messaggio ai giovani presenti sull’importanza di vivere una vita libera dalle sostanze stupefacenti.