Lavori di manutenzione dell'Acquedotto Pugliese a Triggiano: stop all'erogazione idrica per 7 ore il prossimo 15 febbraio

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà quindi, spiega Aqp, "necessario sospendere temporaneamente parte dell’abitato di Triggiano" in particolare "in via San Giorgio e sulla Sp60 (tra via San Lorenzo e la SS16)"