A Triggiano interrati i binari della linea per Capurso, cantiere concluso entro l'anno: "In futuro aree verdi e piste ciclabili"

Non si ferma, a Triggiano, il cantiere di interramento della tratta ferroviaria che collega la cittadina barese a Capurso: stamane si è svolto un sopralluogo da parte dell'assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia accompagnata dall’amministratore delegato di Ferrovie del Sud Est, Giorgio Botti, e dal sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli. Un'opera che rientra nei lavori di ammodernamento della linea Bari – Putignano (via Conversano). I cantieri in questione dovrebbero terminare entro il 2023.

“Il sopralluogo di questa mattina è servito a rendersi conto di come procedono i lavori sul cantiere con una particolare attenzione alla nuova viabilità che deriverà dall’interramento dei binari – ha detto l’assessore Maurodinoia -. Con l’eliminazione dei passaggi a livello e con l’interramento il tessuto urbano nei comuni di Triggiano e Capurso verrà finalmente ricucito, ma proprio per questo dobbiamo valutare con attenzione i cambiamenti che interesseranno le strade, carrabili e ciclopedonali, che potranno essere aperte e collegheranno i due lati delle aree urbane prima divisi dai binari. Oggi ci siamo confrontati con il sindaco di Triggiano, ma nei prossimi giorni faremo un tavolo con tutti i soggetti coinvolti per studiare bene tutte le soluzioni possibili atte ad agevolare la viabilità urbana, ma nel rispetto del progetto in fase di realizzazione. Di grandissimo impatto sarà la riqualificazione del sedime che ospitava i binari, che ospiterà spazi verdi e una lunghissima pista ciclopedonale che unirà Triggiano e Capurso. Una vera rivoluzione che migliorerà sicuramente la qualità della vita nei due Comuni.”

I lavori previsti dal progetto “Bretella del Sud Est Barese”, finanziati con risorse a valere sul Poc Puglia 2007-2013 e sul PSC (FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia) per 112 milioni di euro, hanno portato al raddoppio del binario nella tratta Bari Mungivacca – Noicattaro, all’interramento della tratta Triggiano - Capurso, comprese le due stazioni, e alla contestuale eliminazione dei passaggi a livello.

Su Triggiano e Capurso si lavorerà anche con il progetto di “Potenziamento della linea Bari – Taranto”, finanziato con risorse a valere sul Pnrr per complessivi 36,6 milioni di euro, che prevede l’elettrificazione dei due binari, il completamento dei fabbricati stazione di Triggiano e Capurso e la sistemazione delle aree esterne, oltre a interventi estesi sull'intera linea Bari - Taranto relativamente a sistemi di segnalamento e sicurezza ferroviaria. Si tratta di lavori che andranno in continuità con i primi e dovrebbero chiudersi entro il 2026.