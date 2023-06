Via i manifesti abusivi, a Triggiano un murale colorato accoglie i bimbi della scuola dell'infanzia

Dal degrado urbano delle affissioni abusive ai colori che accolgono i bimbi al loro ingresso a scuola. E' stato inaugurato questa mattina a Triggiano il nuovo murale realizzato all'esterno della scuola dell'infanzia 'Maria Boschetti Alberti'.

L'iniziativa è nata dall'idea di un papà, Roberto Cassano (già attivista del gruppo Retake Bari), che in collaborazione con l’insegnante Maria Barbara Polidoro, ha esposto il progetto al consigliere delegato al Marketing Territoriale del Comune di Triggiano, Francesco Saverio Triggiani, che ha accolto la proposta occupandosi dell'iter relativo ad autorizzazioni e materiali necessari.

L’opera è stata progettata e realizzata dall’artista Daniela Sersale (nota per l’ultima direzione artistica dei murales del sottopasso Marconi, per quello di Emergency raffigurante Gino Strada in via Duca degli Abruzzi, nonché il coloratissimo San Nicola a piazza Moro, a Bari), che ha voluto farne dono alla cittadina che la ospita da un po' di anni, preannunciando anche nuovi progetti di street art per Triggiano per valorizzare spazi degradati e preda di atti vandalici.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, gli alunni con il corpo docente, il sindaco Antonio Donatelli e il consigliere Triggiani.