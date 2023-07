Prevenire le malattie cardiovascolari: a Bari arriva il 'Truck Tour Banca del Cuore'

È stato presentato questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, dal presidente della commissione comunale Cultura e Università Giuseppe Cascella “Truck Tour Banca del Cuore 2023”, la campagna nazionale di prevenzione delle malattie cardiovascolari promossa dalla Fondazione Per il tuo Cuore dell’associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, da Rai-Responsabilità Sociale e da Federsanità dell’Anci.

A Bari, da domenica 23 fino a martedì 25 luglio, dalle ore 9 alle ore 19, il Truck della Prevenzione sosterà in piazza Libertà per offrire ai cittadini la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito, che comprende elettrocardiogramma, rilievo di diversi parametri metabolici - colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo Hdl e non Hdl e rapporto Colesterolo Hdl/Ldl, colesterolo Ldl, glicemia fast, emoglobina glicata e uricemia - profilo glicidico, lipidico, uricemico e del rischio cardiovascolare e infine, il rilascio della card BancomHeart.