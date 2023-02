Intervento con due équipe al Di Venere per asportare tumore all'ano: "Eseguita operazione complessa"

E' stato eseguito con successo all'ospedale Di Venere di Bari un delicato intervento per asportare un cancro dell'ano ad un paziente 60enne. L'uomo era stato inizialmente trattato con chemio-radioterapia, poi vi era stato il ritorno aggressivo della malattia che provoca una recidiva estesa e quindi l’intervento per eliminare definitivamente la neoplasia.

Prima l’approccio chirurgico “demolitivo” che ha comportato l’asportazione laparoscopica di tutto il sigma-retto e a seguire, per via perineale, dell’intera massa tumorale che comprometteva ano e retto distale, quindi la parte “ricostruttiva” con la conseguente ricostruzione del piano pelvico e perineale. In sala operatoria, sotto la guida del direttore della Chirurgia Generale Michele Simone, il team dei chirurghi del “Di Venere” e due chirurghi plastici dell’Ospedale San Paolo, coordinati dal direttore Corrado Minervini, con la preziosa assistenza degli anestesisti del direttore Claudio Petrillo.

"Un team multidisciplinare di chirurgia oncologica davvero straordinario per un intervento molto complesso – sottolinea il dott. Simone, direttore del Dipartimento di Area Chirurgica della ASL Bari - sia per le difficoltà tecniche sia per l’aggressività del tumore: la soddisfazione è doppia per l’essere riusciti a garantire ad una persona non solo le migliori cure possibili ma una migliore qualità di vita".

"Questo riuscito intervento - aggiunge il Direttore Generale Antonio Sanguedolce - è l’esempio concreto del buon funzionamento della Rete Oncologica Pugliese. La Rete ha dato buona dimostrazione della sua efficacia organizzativa anche perché rappresenta l’ambiente ideale all’interno del quale coltivare rapporti tra professionisti in grado di generare percorsi di crescita professionale e fiducia nei pazienti così da raggiungere il miglior risultato in termini di salute".