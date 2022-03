Prevenzione del tumore alla prostata: al Policlinico di Bari un weekend di visite urologiche gratuite per la Festa del Papà

Visite urologiche e oncologiche gratuite e colloqui sulla radioterapia negli ambulatori del Policlinico di Bari: un intero weekend, dal 18 al 20 marzo, sarà dedicato, nel grande ospedale del capoluogo pugliese, alla diagnosi precoce del tumore alla prostata L’azienda ospedaliero-universitaria ha aderito all’open weekend promosso dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa del Papà. L’iniziativa, volta alla sensibilizzazione della popolazione sul tumore alla prostata, prevede servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi all’interno degli ospedali con i Bollini Rosa e con il Bollino Azzurro.

L’unità operativa complessa di Urologia II Universitaria, diretta dal professor Pasquale Ditonno, offre visite urologiche per pazienti con età superiore ai 50 anni e/o con familiarità per neoplasia prostatica, presso gli ambulatori di Urologia, 1° piano cliniche chirurgiche, il 18 e 19 marzo dalle ore 9 alle ore13, prenotandosi al seguente indirizzo mail: urologia2dayservice@ policlinico.ba.it

L’unità operativa complessa di Oncologia Medica Universitaria, diretta dal professor Camillo Porta, offre visite oncologiche, per pazienti affetti da carcinoma metastatico (in terapia o meno), ovvero dopo chirurgia o radioterapia, presso la direzione oncologica, sita al 4° piano padiglione Otorinolaringoiatria, ingresso lato destro, in data 18/03/2022 dalle ore 10 alle ore 18 prenotando via mail al seguente indirizzo: ambulatorio.profporta@gmail. com , fino alle ore 12 del 17 marzo.

L’unità operativa di Radioterapia, diretta dal dottor Michele Piombino, offre colloqui in presenza nei giorni 18 - 19 - 20/03/2022 dalle 16.30 alle 18.30, presso la Radioterapia, padiglione Asclepios 2, senza bisogno di prenotazione, per pazienti con diagnosi di CR prostata pre - post chirurgia, la presentazione del reparto e rilascio di informazioni sull'importanza della radioterapia nella cura del CR prostatico.