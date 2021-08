Il turismo a Bari torna quasi ai livelli pre-Covid: "Per Ferragosto occupato il 90% delle strutture ricettive"

Il sindaco Decaro entusiasta sui social: "Settore importante dell'economia e dopo quasi due anni di stallo, in cui pensavamo di non riprenderci più, oggi si riaccende la speranza"

"Con le dovute cautele e qualche attenzione in più, Bari torna a vivere offrendo la sua bellezza, la sua storia e tutto ciò che ha da raccontare": è quanto ha affermato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un post sui social in cui analizza la ripresa del turismo in città dopo un 2020 difficilissimo a causa del Covid, in un contesto attuale nel quale non è ancora terminata l'emergenza coronavirus ma dove l'utilizzo dei vaccini sta consentendo di tornare pian piano alla normalità.

"Nel weekend di Ferragosto - dice - , appena trascorso, il 90% delle strutture ricettive cittadine era occupato (fonte Booking)-. Bari e la Puglia tornano la meta turistica preferita dall'Italia e dall'Europa. Il turismo - conclude Decaro - è ormai un settore importante dell'economia e dopo quasi due anni di stallo, in cui pensavamo di non riprenderci più, oggi si riaccende la speranza".