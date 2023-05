Una giovane turista barese lo invita in Puglia, il principe William risponde incuriosito: "Dove si trova?"

"Dove si trova la Puglia", chiede un interessato principe William alla giovane turista barese in viaggio a Londra. Il simpatico 'botta e risposta' fra il figlio di Re Carlo III ed una farmacista di Bari in viaggio a Londra, è contenuto in un breve video che sta facendo rapidamente il giro del web fra i vari social.

La 27enne Alessia Palmisano ha invitato il principe inglese a visitare la regione: "Ti aspettiamo in Puglia", ha esclamato la ragazza. William ha salutato la turista barese, augurandole buon divertimento durante il suo soggiorno nella capitale britannica.