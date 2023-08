Turista nella mia città: Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

A causa dell’incertezza economica, ma a volte anche solo per scelta, sempre di più sono i baresi che preferiscono restare nella propria città anche in pieno agosto, o semplicemente spostarsi nei dintorni. Vacanza, infatti, non vuol dire necessariamente viaggio e partenza: il senso della vacanza è potersi dedicare a ciò che piace e che fa stare bene. La vacanza può allora essere l’occasione per visitare monumenti, chiese, musei, palazzi storici come quelli dell’Acquedotto pugliese e Palazzo Fizzarotti, e fare tutte quelle cose che durante l’anno non abbiamo il tempo di fare. Concedendoci il piacere di un concerto all’aperto come “Bari Piano Festival”, di un mini tour in barca per ammirare la bellezza di Bari dal mare a bordo di un caratteristico gozzo degustando un aperitivo tipico pugliese con amici, di una passeggiata per gli acquisti nei negozi che animano le città anche in pieno agosto, una passeggiata al chiaro di luna ed infine riscopriamo il piacere di dedicarci ai nostri hobby, curando i nostri orti urbani o leggendo qualche libro interessante. Dunque, godiamoci il piacere di sentici turisti a casa nostra.