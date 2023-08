Record di turisti italiani in Albania, sui social l'ironia del premier Rama con le immagini della Vlora

Le immagini dello sbarco a Bari della Vlora, la nave albanese arrivata nel capoluogo pugliese l'8 agosto 1991 con a bordo circa 20mila profughi, trasformate in meme con un paragone sul boom di turisti italiani registrato quest'anno dall'Albania. Così il premier albanese, Edi Rama, ha scelto di 'ironizzare' sulle notizie che raccontano dell'exploit turistico del Paese delle Aquile, pubblicando sui propri canali social il post, accompagnato dalla didascalia: "E aspetta, aspetta, non hai visto niente". Un meme, quello del primo ministro Rama, pubblicato proprio ieri, giorno in cui ricorreva il 32esimo anniversario dello sbarco della Vlora, diventato uno dei avvenimenti che hanno segnato la storia della migrazione dall'Albania all'Italia.