Pasquetta a Bari, le strade della città vecchia piene di turisti e visitatori stranieri

Turisti che camminano per le strade del centro, passeggiano tra i vicoli della città vecchia e siedono nei ristoranti assaggiando le specialità tipiche pugliesi: a Bari la Pasquetta vede la presenza tanti turisti stranieri che hanno scelto il capoluogo pugliese per trascorrere il lungo weekend festivo.

Un 'antipasto' di quello che potrà accadere nei prossimi mesi, per i quali è previsto, in continuità con gli ultimi anni, un notevole afflusso turistico in città..Non solo, però, 'forestieri': anche tanti baresi hanno scelto di restare 'in zona', evitando di sfidare, con gite all'aperto, il forte vento che da un paio di giorni non smette di soffiare sulla Puglia.