A Bari oltre 60mila turisti nel mese di ottobre, Decaro: "Soddisfatti". Con la tassa di soggiorno incassati più di 250mila euro

A Bari, nel mese di ottobre, vi sono stati oltre 60mila turisti per una media di 130mila pernottamenti in città. A fornire il dato è il sindaco Antonio Decaro: "Godiamoci questo piccolo grande traguardo raggiunto grazie ai baresi, all’impegno di tanti operatori economici della città, investiremo questi fondi per migliorare ancora, lavorando insieme come una grande famiglia" afferma in una nota social.

"Grazie al nuovo portale di registrazione delle strutture ricettive - spiega Decaro - è possibile infatti verificare in tempo reale i numeri dei turisti che scelgono Bari, per godere delle nostre bellezze o per partecipare ai grandi eventi che l'attraversano. Non possiamo ancora fare un’analisi su quale potrà essere l’andamento annuale, ma nel mese di ottobre abbiamo raggiunto un budget di oltre 250 mila euro, fondi a carico dei turisti e non delle strutture ricettive, che saranno reinvestiti sulla città per offrire servizi ed eventi che possono migliorare sempre più l’offerta turistica, culturale e di intrattenimento. In questi anni abbiamo lavorato tanto per favorire il turismo, oggi dobbiamo strutturare e regolamentare questo fenomeno continuando a contrastare l’abusivismo con controlli e sanzioni e chiedendo un piccolo contributo ai sempre più numerosi turisti che quotidianamente vivono la città".