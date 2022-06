Bari crocevia di turisti, tanti stranieri catturati da monumenti e gastronomia locale: "Diremo ai nostri amici di venire a visitarla"

Le voci raccolte tra il centro storico e il lungomare: c'è chi è sbarcato al porto con una crociera e chi ha scelto di viaggiare in aereo. Le opinioni dei turisti in arrivo da Germania, Polonia, Ucraina, Francia e Stati Uniti

L'arrivo della stagione estiva ha portato a Bari decine di turisti. Tantissimi stranieri, sbarcati al porto con le navi da crociera o atterrati con l'aereo da Germania, Polonia, Ucraina, Francia e Stati Uniti, si muovono tra la Città vecchia e il lungomare per scoprire i monumenti o godersi qualche attimo di pace in riva al mare. Abbiamo raccolto le loro voci, scoprendo che qualcuno ha anche deciso di concludere nel capoluogo la sua vacanza in Puglia dopo aver visitato il Salento, mentre altri sono pronti a spostarsi nelle altre località di mare della provincia, come Polignano e Monopoli. Il pensiero generale, però, è uno solo: "Raccomanderemo ai nostri amici di visitare Bari".