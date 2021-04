Il Comune 'accoglie' il Tutore civico per i diritti dell'infanzia: approvato il regolamento per l'istituzione della figura

"Sarà istituto indipendente, di stimolo e di promozione che non si occupa prioritariamente dei singoli casi, ma del rispetto dei diritti di tutti i minori da parte dell’amministrazione comunale e di altri soggetti che operano nella comunità, come figura terza di garanzia" spiegano in una nota dall'amministrazione

Il Comune di Bari attiva il Tutore civico per i diritti dell'infanzia, previsto dall'articolo 44 dello Statuto comunale. Ieri il Consiglio ha approvato il regolamento della figura, disciplinata quale istituto indipendente, di stimolo e di promozione che non si occupa prioritariamente dei singoli casi, ma del rispetto dei diritti di tutti i minori da parte dell’amministrazione comunale e di altri soggetti che operano nella comunità, come figura terza di garanzia.

Il Tutore svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e, per l’intera durata del mandato, non può ricoprire cariche in partiti politici, movimenti di ispirazione politica o organizzazioni. "Un risultato importante per la nostra città, anche in termini simbolici, specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria in cui i bambini e gli adolescenti sono stati colpiti più di altri dagli effetti sociali, psicologici ed educativi, a partire dai più vulnerabili come i minori con disabilità e coloro che si trovano i situazioni di forte disagio socio-economico" ricorda l'assessore al Welfare, Francesca Bottalico. E aggiunge che il regolamento, approvato all’unanimità, costituisce "un bel lavoro di sinergia tra l’assessorato al Welfare, le forze politiche di maggioranza e opposizione, come il Movimento 5 Stelle, la presidenza del Consiglio, le commissioni consiliari e municipali, che ringrazio insieme alle precedenti amministrazioni e ai colleghi che ci hanno preceduto, Carlo Paolini su tutti, che per la prima volta portò in Consiglio il provvedimento".

Il Tutore civico per i diritti dell'infanzia

"Il regolamento è stato ovviamente attualizzato alla luce delle ultime novità normative sulla tutela del mondo dell’infanzia e in base al contesto organizzativo comunale - prosegue l'assessore - Ora diventa fondamentale mettere al centro l’infanzia e i diritti dei minori che in quest’ultimo anno hanno sofferto e stanno soffrendo per la chiusura delle scuole e per le difficoltà vissute dai centri educativi. Su questo fronte il nostro lavoro continua assieme agli insegnanti, agli educatori, alle famiglie e soprattutto ai bambini, affinché con la dovuta cura, l’ascolto e una progettualità a lungo raggio si possa investire seriamente sui temi dell’infanzia a tutti i livelli di governo”.

Il Tutore, chiamato a vigilare a livello cittadino sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991), dovrà agire secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: non discriminazione (art. 2), migliore interesse del minore (art. 3), diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): in tal senso il Tutore si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare e partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12).

Dovrà, quindi, promuovere azioni volte ad incrementare la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Comune di Bari, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, favorendo al contempo la partecipazione di bambini e adolescenti in qualsiasi contesto vengano prese decisioni che li riguardino. Tra le funzioni previste vi è anche la raccolta di segnalazioni e bisogni provenienti dai minori, dalle famiglie, da associazioni ed enti su episodi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Al Tutore spetta la segnalazione all’autorità competente di ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età nei diversi contesti (es.: scuola/dirigente scolastico oppure ospedale/direttore sanitario), collaborando con la rete dei servizi incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori. Allo stesso modo il Tutore è tenuto a segnalare il rischio o il danno a minori derivante da situazioni ambientali carenti o inadeguate alle competenti amministrazioni pubbliche o all’autorità giudiziaria in caso richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario.

È, inoltre, tenuto a proporre la Città di Bari quale parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minori, a presentare al sindaco l’impugnazione di atti lesivi di diritti di minori davanti alle magistrature di ogni ordine e grado, previo parere espresso dall’avvocatura comunale, e a presentare, con formale istanza, l’annullamento o il riesame di atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età, nell’ambito dei propri poteri di vigilanza, impulso e sollecitazione agli organi ed uffici.

Il Tutore dovrà condividere la propria attività con il Garante nazionale e il Garante regionale dei diritti del minore, nonché sollecitare l’adozione di provvedimenti normativi in favore e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio cittadino, con particolare attenzione per le categorie di minori vulnerabili, quali i MSNA (minori stranieri non accompagnati), i minori con disabilità, i minori istituzionalizzati e quelli presenti negli istituti penali.