A Bari la protesta di Ultima Generazione: attivisti bloccano traffico sulla statale 16

La protesta per il clima di Ultima Generazione approda anche in Puglia. Gli attivisti sono entrati in azione questa mattina, sulla statale 16 Adriatica nel tratto tra Bari-Torre a Mare e Mola. Intorno alle 8.15, otto persone si sono sedute sull’asfalto e hanno bloccato il traffico in entrambe le direzioni. La protesta è durata all'incirca quindici minuti: gli attivisti hanno srotolato striscioni con la scritta: "Non paghiamo il fossile". Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno spostato ai lati della strada e portato via i manifestanti.

Ad accompagnare l'azione degli attivisti, la richiesta "dell'istituzione di un “fondo riparazione” da 20 miliardi di euro per riparare i danni subiti dai cittadini a causa degli eventi meteorologici estremi (alluvioni, grandinate, incendi, siccità e così via) dovuti allo stravolgimento climatico provocato dall’uso dei combustibili fossili".

“Il Governo sbandiera promesse ma lascia sommersi dai debiti i cittadini prostrati dalle centinaia di catastrofi climatiche verificatesi negli ultimi mesi: tra questi ci sono anche gli agricoltori pugliesi che per il secondo anno consecutivo hanno perso interi raccolti, prima per la siccità, poi per le ondate di calore e per gli incendi, così come migliaia di famiglie e aziende colpite dall’alluvione in Romagna e dalle violente grandinate in Veneto e Lombardia. Nei prossimi anni gli eventi estremi saranno sempre più frequenti e disastrosi, per questo chiediamo un fondo preventivo di solidarietà da 20 miliardi ora”, hanno spiegato gli attivisti. "Siamo qui per chiedere al Governo di fare quello per cui è in carica: preoccuparsi dei suoi cittadini. E stanziare immediatamente un fondo di solidarietà preventivo, permanente e partecipato di 20 miliardi per le popolazioni che sono state colpite e che verranno colpite da calamità climatiche in questo decennio. Questi fondi potranno essere ottenuti attraverso l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (sad), la tassazione degli extra-profitti delle compagnie fossili, il taglio di stipendi premi e benefit ai loro manager, e soprattutto, con un taglio delle enormi spese della politica e delle spese militari".