Stadio San Nicola sold out per il concerto di Ultimo a Bari: "50mila cuori" intonano 'I tuoi particolari'

Il San Nicola si accende per il concerto di Ultimo. Lo show del giovane cantautore romano fa vibrare lo stadio, sold out per la tappa barese del suo tour rimandato dal 2020 a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Uno spettacolo pieno di momenti emozionanti, uno dei quali scelto dal cantante per 'ringraziare' i suoi fan sui social. "500mila cuori a Bari", scrive l'artista 26enne sui suoi canali Facebook e Instagram, postando un video in cui il pubblico del San Nicola, illuminato da migliaia di luci, intona 'I tuoi particolari'.