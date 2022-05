Fioriere danneggiate durante la festa promozione del Bari, i tifosi biancorossi donano nuove piante

Le fioriere danneggiate durante la festa in centro per la promozione del Bari in serie B, a causa del grande afflusso di persone, tornano alla loro bellezza grazie all'intervento dei tifosi biancorossi. Gruppi della tifoseria organizzata, infatti, nei giorni scorsi hanno acquistato nuove piantine di fiori colorati e le hanno piantate nelle fioriere comunali.

Il gesto dei supporter è stato elogiato dalla stessa società biancorossa sulla sua pagina Facebook: "Quando «onora la tua città, difendine i colori» è più di uno striscione in Curva Nord, ma un atto concreto di amore e appartenenza. Grazie da tutta la Società", il messaggio della Ssc Bari.