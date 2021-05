Fuochi d'artificio in pieno giorno nel giardino di largo Adua, i residenti: "Ormai tutto è lecito"

L'episodio, segnalato sulla pagina Fb degli abitanti dell'Umbertino, nel pomeriggio di domenica: "Questo è il quartiere Far West"

Fuochi d'artificio esplosi in pieno giorno, nel bel mezzo del giardino di largo Adua, sul lungomare. E' quanto accaduto nel pomeriggio di domenica, 30 maggio, intorno alle 18: la segnalazione, con tanto di video dell'episodio, arriva via Fb dai residenti riuniti nel gruppo 'Comitato salvaguardia zona Umbertina'.

"Ogni commento appare superfluo - è il commento che accompagna la segnalazione - Nel quartiere Far West (ex Umbertino) oramai è tutto lecito. Grazie per aver trasformato e degradato uno dei quartieri più belli e di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale della nostra città".