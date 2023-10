Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

COMUNICATO STAMPA Titolo: "Un'Altra Vita: Esplorando l'Identità tra Realtà e Virtualità nel Cortometraggio della Scuola Secondaria di 1° Grado "Dante Alighieri”" Prima al cinema Galleria il 13 ottobre, ore 17:00 BARI - È con grande entusiasmo che annunciamo la prima visione del cortometraggio "Un'Altra Vita", diretto dal talentuoso Andrea Ferrante. L'evento avrà luogo il 13 ottobre, ore 17:00, presso il prestigioso Cinema Galleria, una serata imperdibile per gli amanti del cinema e per coloro che apprezzano il valore educativo dell'arte visiva. "Un'Altra Vita" è il frutto del progetto "ViVi", un'iniziativa della Scuola Secondaria di Primo Grado "Dante Alighieri" di Modugno, realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC-Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha offerto agli studenti un'opportunità unica di esplorare il mondo del cinema e dell'audiovisivo come strumenti di formazione e crescita personale. Le riprese, coordinate da Andrea Ferrante, hanno toccato diverse location, tra cui il suggestivo Casale di Balsignano, generosamente concesso dal Comune di Modugno. Questo cortometraggio rappresenta un'opportunità per gli studenti di esprimere liberamente idee e opinioni, di scoprire la propria identità unica e irripetibile, nonché di comprendere le sfide e le opportunità che l'identità virtuale può offrire. L'iniziativa ha ricevuto il sostegno prezioso di esperti del settore audiovisivo e cinematografico, che hanno guidato e supportato i giovani studenti durante l'intero processo di realizzazione, offrendo loro un'esperienza formativa senza precedenti. Questo progetto segna un passo significativo verso l'integrazione del linguaggio cinematografico e audiovisivo nell'ambito educativo, dimostrando il valore pedagogico intrinseco di queste forme d'arte. La Scuola Secondaria di Primo Grado "Dante Alighieri" ha potuto contare sulla preziosa collaborazione di partner come la Cooperativa GET - Accademia del Cinema Ragazzi, Draka Distribution e La Scuola Open Source, oltre all'impegno del Dirigente Scolastico, prof.ssa Margherita Biscotti, delle docenti-tutor prof.sse Anna Lollino e Maria Piccininno, del Direttore dei Servizi, del Personale di Segreteria e ATA, nonché della partecipazione attiva dei genitori. SINOSSI CORTOMETRAGGIO: "Un'Altra Vita" narra la storia di Romi, una giovane con due vite parallele, separate solamente dallo schermo del suo telefono. Da misteriosa ragazza tra i banchi di scuola, si trasforma in una matriarca virtuale, una potente manipolatrice di profili falsi in uno spazio sconfinato e virtuale. Solo un incontro inatteso con Marco metterà in discussione le sue azioni e la sua vita reale. Programma: 17:00 - 17:15: Introduzione e Saluti Istituzionali 17:30 - 18:30: Proiezione del Cortometraggio "Un'Altra Vita" con sessione di Q&A con il Regista Andrea Ferrante e il Cast 18:30 - 19:00: Proiezione delle Pillole Digitali