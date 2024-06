Un Calcio contro la Droga per la Giornata Internazionale contro l’Abuso di Droghe

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Mercoledì 26 giugno si è tenuto, presso il Redentore di Bari, la 5^ edizione del torneo “Un Calcio contro la Droga” organizzato dall’O.d.V. Dico NO alla droga Puglia, in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale contro l’Abuso di Sostanze Stupefacenti. Questa giornata è stata creata per aumentare la consapevolezza e mobilitare la società civile contro l’abuso di droghe e il traffico illecito di stupefacenti. L’obiettivo principale è quello di promuovere la cooperazione internazionale per affrontare questa sfida globale e proteggere la salute e il benessere delle persone in tutto il mondo. Uno degli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per la celebrazione di quest’anno è quello di dare priorità alla prevenzione e al trattamento. Lo scopo di questo torneo è quello di sensibilizzare gli spettatori, grandi e giovani, sui reali effetti dannosi delle droghe. Il Presidente dell’associazione, l’Avvocato Barbara Fortunato, sostiene che: “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. Per questo da anni l’associazione organizza, negli istituti di istruzione, eventi sportivi, fiere ed altri momenti di incontro, così da informare giovani, genitori e insegnanti sulle reali conseguenze dell’abuso delle sostanze stupefacenti. Il calcio d’inizio è avvenuto alle ore 21:00 dove è stato lanciato il messaggio ai giovani presenti sull’importanza di vivere una vita libera dalle sostanze stupefacenti e di trovare altri mezzi, come lo sport, per divertirsi.