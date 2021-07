'Un libro al giorno...Consigli di lettura per la terza età': al via la rubrica di lettura dell'associazione Ada

Il progetto, che rientra nella programmazione dello Spazio sociale per leggere - Biblioteca dell’Anziano, in corso Italia 43/B, gestita dall’associazione con la collaborazione della rete Bari social book, prevede la presentazione di uno dei volumi della biblioteca in modalità online sulla pagina facebook della struttura

Parte "Un libro al giorno...consigli di lettura per la terza età". La rubrica promossa da Ada - Associazione per i Diritti degli Anziani in collaborazione con l’assessorato al Welfare, partirà domani: Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 10, fino alla fine del mese di luglio, sarà pubblicato un post con l’immagine della copertina del libro scelto e un testo di accompagnamento: gli utenti interessati potranno commentare il post, chiamare il numero 379 2672961 per discutere della tematica affrontata o recarsi direttamente in biblioteca per parlarne con una delle due psicologhe dell’associazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18.30.

Il progetto, che rientra nella programmazione dello Spazio sociale per leggere - Biblioteca dell’Anziano, in corso Italia 43/B, gestita dall’associazione con la collaborazione della rete Bari social book, prevede la presentazione di uno dei volumi della biblioteca in modalità online sulla pagina facebook della struttura.