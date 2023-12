Un Natale all’insegna della solidarietà al centro commerciale Bariblu

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il periodo natalizio è spesso associato alla gioia della condivisione e alla generosità e il Centro Commerciale Bariblu ha voluto ancora una volta incarnare pienamente lo spirito natalizio. Quest'anno, come per il passato, ha dato un significativo contributo alla comunità locale donando pacchi alimentari con generi di prima necessità ai servizi sociali del comune di Triggiano, destinati alle famiglie più fragili della città. “Questi pacchi non sono semplici contenitori di generi alimentari, - spiega Federica Simone, Direttrice del Centro Commerciale - ma rappresentano un gesto di amore e attenzione nei confronti del prossimo. Un’iniziativa solidale che rappresenta il nostro impegno continuo nei confronti della comunità locale.” Nell’occasione, la Direttrice del Centro Commerciale ha incontrato il sindaco di Triggiano Antonio Donatelli. Generi alimentari di prima necessità saranno distribuiti nelle prossime ore ai beneficiari dell’iniziativa, famiglie e anziani, con l’obiettivo di allietare le loro feste. Un Natale all’insegna della solidarietà, ispirato alla condivisione e vicinanza al territorio. “Con questo piccolo gesto, consapevoli di non poter soddisfare tutti i bisogni esistenti, vogliamo cercare di allietare il Natale di quante più persone possibili - conclude Federica Simone – e dimostrare che, anche in un contesto commerciale, si può incarnare lo spirito natalizio in modo tangibile, con un atto di generosità che ci auguriamo possa rendere il Natale di quante più famiglie un po' più luminoso, riscaldando il cuore della comunità e diffondendo la vera essenza delle festività. Buone feste a tutti”.