Un omaggio alla sua Molfetta

Il sole, il mare e le nostre tradizioni culinarie racchiuse in una foto. Il molfettese Fabio Modesti ha voluto con un post fotografico omaggiare la sua Molfetta che tanto ama. Ha infatti ritratto il mare azzurro che si vede dal suo balcone, il nostro sole e i pomodori secchi che fanno parte della nostra gastronomia e delle tradizioni. In estate infatti ci si dedica al rito della salsa e alla preparazione dei boccacci di pomodori che vanno messi in olio e condito con aglio e prezzemolo dopo averli messi a seccare al sole. Fabio infatti li ha messi a seccare sotto il nostro cocente sole componendo con loro la scritta I Love Molfetta, un omaggio alle sue radici. Cibo, paesaggio e tradizioni per valorizzare la nostra terra, tanto amata da molfettesi e oltre oceano. Un messaggio di amore da inviare anche a tutti i molfettesi residenti all'estero. Noi dell'Associazione Oll Muvi, meglio conosciuti come I Love Molfetta, non potevamo non condividere questa news con tanto di foto e ringraziare pubblicamente l'amico Fabio. #weareinmolfetta #ilovemolfetta #pugliesinelmondo