Un successo che ha superato ogni aspettativa il primo appuntamento di Domenica in bici ad Acquaviva delle Fonti

È stato un successo il primo appuntamento della seconda edizione di “Domenica in Bici” l’iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Bari con il Servizio Programmazione della Rete Scolastica, Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili finalizzata alla valorizzazione di percorsi cicloturistici, delle bellezze paesaggistiche, storico culturali e delle ricchezze enogastronomiche del territorio. Oltre 500 persone tra adulti e bambini hanno partecipato alla pedalata organizzata in collaborazione con CONI Puglia, Sport e Salute Puglia, e l’associazione Dilettantistica Fausto Coppi. Partenza da piazza Garibaldi per proseguire su un percorso rupestre di circa 8 km, immersi nella natura. L’arrivo alla masseria Panzo Grande, dove tutti i partecipanti hanno potuto fare una merenda. A loro sono state consegnate borracce e cappellini dell’iniziativa. Le giornate in bicicletta che proseguono fino a ottobre, permetteranno di scoprire i tesori del territorio: dai paesaggi della Valle d’Itria e dell’entroterra con i pittoreschi borghi, ai più caratteristici tratti della costa. L’evento che si svolgerà sul territorio metropolitano, coinvolgerà anche i Comuni di Bitonto, Casamassima, Cellamare, Corato, Gravina in Puglia, Molfetta, Modugno, Noci, Rutigliano e Ruvo di Puglia. L’evento prevede una ciclo-passeggiata con gruppi di ciclisti che si ritroveranno nei punti di incontro individuati dai singoli comuni e che è possibile visionare sul sito www.domenicainbici.it. Prossimo appuntamento domenica 5 maggio a Corato.