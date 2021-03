Un video inedito di don Tonino Bello by don Giuseppe

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

I ricordi bruciano come magma ardente. A distanza di anni, sentire la voce di don Tonino Bello, grazie a chi lo ha ben conosciuto come don Giuseppe de Candia, fa lo stesso effetto, perché il messaggio del servo di Dio è sempre attuale e profetico. Nel giorno del suo compleanno, ha provveduto l' Associazione Oll Muvi, conosciuta nel mondo come I Love Molfetta, iscritta all'albo dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, inserendo un video che ripercorre attraverso il racconto personale di don Giuseppe l' incontro con don Tonino e conosciamo ancora altri aspetti del suo carattere, del suo magistero, del suo attaccamento a Molfetta. Il tema dell'emigrazione molfettese, della lontananza, del distacco, sono liet motiv di entrambi insieme alla struggente nostalgia, alla gioia dell'abbraccio e dell' incontro. Con questo video, inserito sul canale YouTube #ilovemolfetta, facciamo un salto nella memoria, ma anche un viaggio nel cuore, quello che don Tonino metteva in ogni suo agire, nel rapporto con ogni comunità, soprattutto con chi soffriva, e gli emigranti da sempre soffrono il distacco dagli affetti e dalla terra natia. CLICCA E GUARDA IL VIDEO con immagini inedite di don Tonino Bello in Australia con le comunità degli emigrati molfettesi. https://www.youtube.com/watch?v=gTH5saigT2s