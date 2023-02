Una dedica agli innamorati sul Molo Sant'Antonio di Bari: posizionato lo striscione 'Abbracciami' e 'Guardami'

Un nuovo striscione posizionato in uno dei luoghi simbolo di Bari per celebrare San Valentino e la bellezza della città. Gli ideatori del progetto di arti visive 'Sii felice sei a Bari' hanno dato vita ad una nuova installazione, stavolta sul Molo Sant'Antonio: da ieri è stato posizionato uno striscione 'a due facce'. Nel lato rivolto verso la città si legge "Abbracciami", con un chiaro riferimento alla festa degli innamorati che si celebra oggi. Dalla parte del mare, invece, la scritta riporta "Guardami", per omaggiare le particolarità del paesaggio del capoluogo pugliese.

"Il mare dice abbracciami, la città sussurra guardami", scrivono Andrea e Luca, gli organizzatori del progetto, sul profilo instagram di 'Sii felice sei a Bari'.