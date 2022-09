Una panchina per la solidarietà: l'artista Alberto Cramarossa insieme all'associazione Admo per l'evento Match It Now

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

"Per ogni vita salvata Per ogni vita donata La differenza sei tu". Questa la frase realizzata dal giovane artista Alberto Cramarossa per l'inaugurazione della panchina ADMO sul Lungomare Nazario Sauro di Bari all'altezza del civico 5. "Un onore per me aver potuto realizzare questo progetto. Sposare una causa così nobile come quella dei donatori è un grande privilegio. Spero che questa panchina possa essere di grande auspicio per chiunque passi da qui. Oggi abbiamo bisogno di tanta solidarietà, soprattutto tra noi giovani. Che possa essere di buon augurio per ritrovarla." Queste le parole dell'artista barese che ha inaugurato la panchina insieme alla presidente di ADMO Puglia Maria Stea e il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, che a tal proposito dichiara: “Il Municipio I accoglie con piacere la grande famiglia di Admo Puglia. La loro lotta contro la disinformazione, al fine di produrre la più potente medicina che abbiamo a disposizione, la solidarietà, ci fa ben sperare di poter generare, insieme, cittadini migliori interessati a prendersi cura della città e di chi ha più bisogno. Mi auguro che la panchina con i colori di Admo che scopriremo domattina possa sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del dono più grande: la vita. Sedersi su quella panchina avrà perciò un significato diverso”. È iniziato infatti questo weekend il programma della prima settimana pugliese di Match It Now, il più grande evento di sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche: San Severo (Fg), Castellaneta (Ta), Mesagne (Br), Spinazzola (Bt), Bari e Castellana Grotte (Ba) le città coinvolte nelle iniziative organizzate e promosse da Admo Puglia. Tante le collaborazioni attivate dai singoli referenti nelle singole città, tante le iniziative in agenda, tante le opportunità per i pugliesi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con un peso corporeo di almeno 50 kg e in buono stato di salute per procedere con il prelievo di sangue propedeutico alla tipizzazione e con l’iscrizione al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo. Match It Now è un evento nazionale in programma dal 17 al 25 settembre, promosso da Admo – Associazione Donatori Midollo Osseo, insieme a Ministero della salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), Federazione Adoces e associazione Adisco, con il patrocinio di Rai per il Sociale. Match It Now 2022 ha come obiettivo quello di raggiungere quota 1000 tipizzati su tutto il territorio italiano.