Una webtv per parlare di ambiente, innovazione e sostenibilità: Acquedotto pugliese lancia 'Tva'

"Una finestra sul mondo dell’acqua rivolta a tutti, che darà voce alle comunità e alle loro storie, andando a soddisfare curiosità e interesse. Senza dimenticare i contenuti di pubblica utilità e buoni consigli per una gestione sempre più virtuosa della risorsa. Un bene fondamentale per la vita e non infinito. Un canale che ci farà conoscere l’acqua in ogni suo aspetto, culturale, sociale, economico, artistico e culturale".

E' questo il progetto di Tva, la web Tv di Acquedotto Pugliese, "un nuovo e innovativo progetto che mira ad arricchire l’offerta informativa sui temi della sostenibilità, dell’ambiente, dell’innovazione", on line da domani 3 marzo.

Per il Presidente di Acquedotto Pugliese Domenico Laforgia “la webtv è un progetto sfidante ed innovativo perché intende rafforzare il modello virtuoso di sviluppo e benessere che oggi la Puglia rappresenta. Sostenibile perché si farà portavoce dei temi di grandi rilievo per la tutela dell’ambiente e del territorio servito incidendo in chiave culturale e sociale sulle sfide del tempo che viviamo con sensibilità, impegno e partecipazione diffusa”. “Vogliamo costruire una rete di relazioni ed esperienze tra i soggetti più rappresentativi del territorio” – rimarca il presidente Domenico Laforgia – “mettendo insieme su questa piattaforma tutti gli elementi e le voci efficaci per innovare e potenziare un grande e collettivo racconto dell’acqua, intesa come risorsa e bene comune”.

Fra le rubriche autoriali presenti nel palinsesto della web tv vi è “Il fatto del giorno”, a cura della nota conduttrice televisiva, protagonista di tanti programmi di successo per le TV nazionali, Monica Setta, che commenterà per AQP da Roma i fatti principali legati alla politica all’economia, alla cronaca, agli esteri ed al costume con interviste ai protagonisti del Governo, dei partiti, dei sindacati e del mondo produttivo chiamati a rispondere anche a domande sul futuro dell’economia pugliese. Spazio ai più giovani e non solo poi con “In gita con Pinuccio”, un divertente ciclo di filmati ideato e condotto da Alessio Giannone, in arte Pinuccio, creato per raccontare aneddoti, segreti e vita quotidiana dell’Acquedotto Pugliese, alla ricerca di luoghi simbolo, con immagini e racconti destinati soprattutto alle scuole ed ai ragazzi.

Sul sito tva.aqp.it dal 3 marzo sarà possibile accedere in live streaming e on demand ad una ricca selezione di contenuti. Gli elementi caratterizzanti il progetto sono la presenza di una finestra con un flusso di contenuti programmati, la possibilità di fruire di eventi in live streaming e la scelta di contenuti accessibili in ogni momento organizzati in playlist per categorie, format autoriali, tg e rubriche (“Ambiente”, “Futuro”, “Arte, cultura e bellezza”, “Azienda”, “Qualità”, “Reti”). Tutto questo ed altro ancora riserverà la programmazione della web tv, che si connoterà come un ambiente aperto ed inclusivo per conoscere iniziative e progetti dell’azienda, con servizi ed approfondimenti su temi di maggiore attualità, dall’economia circolare alla ricerca scientifica, dalle collaborazioni nazionali ed internazionali ai laboratori con le scuole, garantendo altresì spazi di confronto e dibattito con i cittadini ed il territorio.