L'Università di Bari investe 10 milioni di euro sulla ricerca: nel nuovo anno accademico offerte 320 borse di dottorato

Cresce l’investimento sui dottorati per il prossimo anno accademico. L’Università di Bari mette a disposizione una ricca offerta di borse di dottorato di ricerca: i posti offerti per l’anno 2023/2024 sono 320, un numero che conferma il forte trend di crescita degli ultimi anni: le borse di dottorato sono infatti passate dalle 121 del 2019/2020 alle 254 dell’anno scorso. Lo stesso trend di crescita si osserva nel numero di borse frutto della co-progettazione con il territorio su tematiche diverse e interdisciplinari che vanno dal digitale sino all’agritech passando per la ricerca in ambito giuridico, economico e umanistico.

Anche il numero dei corsi di dottorato aumenta: per l’anno accademico 2023/2024, sono 29 i percorsi di dottorato di ricerca UniBa e 23 corsi di dottorato di interesse nazionale. In più questo ultimo ciclo si arricchisce di 3 dottorati nazionali con sede amministrativa presso l’Università di Bari: il dottorato in Gender Studies, quello in Patrimoni archeologici, storici e architettonici e il dottorato Earth Care.

Grazie a un piano di investimenti decisamente importante di circa 10 milioni di euro su bilancio di Ateneo, assieme ai finanziamenti sulle misure ministeriali e al contributo di numerose imprese del territorio, UniBa porta quindi a 320 le borse di dottorato di ricerca. "Siamo orgogliosi di aver progressivamente aumentato negli anni le opportunità di accesso all’alta formazione - ha dichiarato il rettore Stefano Bronzini - perché ricerca e innovazione sono leve imprescindibili per lo sviluppo e la crescita del Paese".