Servizi per gli studenti, risorse per la ricerca e assunzioni: Uniba, ok al bilancio di previsione 2023

Dagli investimenti per aumentare i servizi agli studenti alle maggiori risorse su ricerca e assunzioni di personale, all'edilizia. Sono alcune delle voci principali del bilancio di previsione 2023 dell'Università degli studi di Bari. Nel complesso, circa 400 milioni di euro, dei quali 347,2 sul budget economico e 49,3 su quello degli investimenti.

Nonostante un aumento importante delle spese energetiche, che nel 2023 passano dai tre milioni di euro dell'anno precedente a una previsione di circa otto milioni, Uniba prevede di mantenere, e in alcuni casi di incrementare, gli interventi. Maggiori risorse son destinate ai servizi bibliotecari (quasi tre milioni di euro) e al fondo per gli specializzandi (130mila euro). Ancora, la riduzione del contributo complessivo per le studentesse iscritte alle lauree Stem passa dal 25 al 75%. Confermata la 'no tax area' a 25mila euro invece di 22mila, soglia indicata dal ministero. Attraverso tale misura, circa il 42% degli studenti ha potuto accedere agli studi universitari grazie all'esenzione totale.

Per la ricerca sono stati stanziati in totale cinque milioni di euro a cui si sommano le risorse del Pnrr, ovvero 27 milioni di euro per il 2023 e 138 milioni per l'intero triennio 2023-2025.

Di recente pubblicazione i bandi di dottorato per 55 borse Pnrr, mentre il numero delle borse di dottorato si attesta a 200, in tutti gli ambiti scientifici. Prevista anche l'assunzione di 36 nuovi giovani ricercatori Rtda su Pnrr.