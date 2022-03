Risalita dei contagi Covid, da domani l'Università di Bari torna alla modalità mista per le lezioni

Da domani, 28 marzo, torna la modalità mista (in aula e a distanza) per lo svolgimento delle lezioni all'Università di Bari. E' quanto disposto dall'ateneo barese per far fronte alla nuova ondata dei contagi Covid, con l'obiettivo di salvaguardare la continuità dei percorsi formativi.

Le lezioni in presenza continueranno a svolgersi secondo le norme di sicurezza vigenti e previa prenotazione attraverso l’App Prenota Uniba. Sarà quindi possibile seguire le lezione in modalità da remoto senza necessità di presentare alcuna certificazione. Accolta anche la richiesta di ampliamento dell’orario di apertura per le sale lettura e le biblioteche.