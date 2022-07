Aperte le immatricolazioni per il nuovo anno accademico dell'Università di Bari: attivati anche sei nuovi corsi

Sono aperte le immatricolazioni per il nuovo anno accademico 2022-2023 dell'Università di Bari. Complessivamente, l'ateneo può contare su un totale di 129 corsi di studio tra corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico, di cui 10 a carattere internazionale e 8 interateneo. Sulla spinta del miglioramento continuo e del forte legame con il territorio che caratterizzano l'Università di Bari, l'ateneo ha investito in sei nuovi corsi di studio ad alta specializzazione: Discipline dell’Audiovisivo, Musica e Spettacolo, Bioinformatica, Biotecnologie industriali e farmaceutiche, Chimica Industriale, Gestione strategica e Marketing digitale.

Nel nuovo regolamento tasse e contributi viene mantenuta la no tax area a 25mila euro, introdotto l’esonero dal pagamento della tassa regionale per gli studenti immatricolati con voto di maturità di 100 e 100 e lode. Inoltre per consentire agli studenti indecisi di vivere la vita universitaria e poi poter scegliere o no di restare viene rinviato alla II rata il contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti immatricolati.

Al fine di incentivare le pari opportunità in quegli ambiti lavorativi dove per le donne è più difficile accedere, l’iscrizione della studentesse alle lauree STEM quest’anno passa dal 25% al 75% del contributo onnicomprensivo. Sul tema delle politiche Gender equality è stato ribadito l’impegno di Uniba anche attraverso provvedimenti regolamentari destinati a potenziare le opportunità di accesso per le donne alle cariche elettive o anche la recentissima modifica al regolamento per la concessione del logo e del patrocinio solo negli eventi che garantiscono la parità di genere.

UniBa ha recentemente varato il primo Dottorato di Ricerca in Italia su “Gender Studies” con l’ Università degli Studi di Macerata e la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, ma anche con la Humboldt-Universität di Berlino e la Bergische Universität di Wuppertal.

Tra i servizi dedicati, il servizio di counseling si arricchisce di nuovi sportelli (sede di Brindisi, presso la Scuola di Medicina, nel plesso di Economia e presso il Campus) che si affiancano a quelli già attivi presso Palazzo Ateneo, Palazzo Chiaia-Napolitano, Campus (Scuola di Scienze) e sede di Taranto. È, inoltre, stato istituito uno sportello espressamente dedicato al supporto per le problematiche problematiche inerenti a orientamento sessuale e identità di genere in cui operano esperti specificamente formati per la gestione di richieste di consulenza in tale ambito.

Infine, presso molti dei dipartimenti che ospitano i corsi di studio saranno allestite delle resting rooms, ossia spazi riservati di accoglienza e contenimento per studenti che si trovino ad affrontare situazioni critiche o che manifestino occasionali fragilità. Si tratta di spazi già presenti in altre realtà universitarie internazionali (in particolare in nord Europa, USA, Australia, Giappone, ecc.), pensati come aree di benessere fisico e mentale, che accolgono, tra l’altro studentesse che allattano i propri figli o studenti che, per motivi di salute, hanno bisogno di interrompere le attività che stanno svolgendo, in un’ottica di bilanciamento tra esigenze di studio e benessere personale.

Si conferma la grande attenzione dell’ateneo verso gli studenti e studentesse con disabilità, grazie ai servizi a loro dedicati, attraverso i quali UniBa promuove la qualità della vita universitaria, l’inclusione e l’accessibilità delle persone con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento (dsa), al fine di garantire il diritto all’educazione e all’inclusione.