Più lezioni in presenza, aule studio aperte fino alle 20 e una app per gli accessi in biblioteca: il piano Uniba per il secondo semestre

L'Università di Bari si prepara ad avviare le attività del secondo semestre con un piano ad hoc pensato per incrementare la didattica in presenza. Dalla frequenza consentita fino al 50% degli iscritti all'apertura delle aule studio con orari prolungati, le nuove misure puntano a permettere un ritorno degli studenti negli spazi dell'Ateneo.

"Aumentare progressivamente le lezioni in presenza – afferma il Rettore Bronzini - consentirà a un sempre maggior numero di studenti di riprendere a frequentare i luoghi dell’Università. Abbiamo preferito, in accordo con le rappresentanze degli studenti, dare la priorità alle matricole delle lauree triennali e magistrali, perché sono quelle che hanno maggiori difficoltà ad inserirsi nel contesto universitario.”

Lezioni in presenza

Con l'inizio del secondo semestre, a partire dal primo di febbraio gli iscritti al primo anno delle magistrali, potranno seguire le lezioni in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore ed entro il limite del 50% degli iscritti. Rimane comunque garantita per loro come per gli immatricolati alle triennali che già da settembre potevano usufruire di questa opzione, la possibilità di scegliere se frequentare in presenza o online: coloro che non saranno in aula potranno avvalersi del collegamento da casa o anche da aule allestite, sempre nell’osservanza dei requisiti di sicurezza, all’interno delle sedi universitarie. E’ a disposizione degli studenti l’app PrenotaUniba che consente a coloro che intendono frequentare in presenza di prenotare il posto in aula fino alla capienza massima consentita dalle norme di sicurezza. Restano online, dato il perdurare della situazione emergenziale, le attività didattiche per i corsi di laurea di Medicina tranne che per il corso di Laurea di Medicina a Taranto che si insiste in una sede non condizionata dalla presenza di attività legate all’emergenza Covid.

Tirocini

Una novità importante riguarda i tirocini obbligatori di area medico-sanitaria che saranno consentiti da remoto, o in alternativa in presenza solo su base volontaria, presso le seguenti unità operative: Radiodiagnostica ad indirizzo senologico (prof. Marco Moschetta), Igiene (prof.ssa Maria Chironna), Igiene (prof. Silvio Tafuri) e Medicina del lavoro(prof. Luigi Vimercati). Agli studenti che devono laurearsi entro la sessione straordinaria 2019/2020 (30/04/2021) non sono computate le assenze maturate a causa della sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica da covid-19, qualora abbiano svolto per i due terzi il monte ore complessivo previsto per le attività di tirocinio. Proseguono le attività dei laboratori di ricerca e dei laboratori didattici così come i tirocini che potranno essere svolti nelle strutture sia private sia pubbliche sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste.

Più aule studio e biblioteche e nuova app SalaUNIBA

Per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli studenti in ordine alla necessità di avere più spazi dove poter studiare l’amministrazione sta lavorando per un ampliamento delle postazioni utilizzabili. Nei prossimi giorni sarà resa disponibile un’ulteriore sala studio al Polifunzionale. Le due sale del Polifunzionale saranno aperte anche il sabato la domenica e con orario di fruibilità continuato dalle 9.00 alle 20.00. Dal 1 febbraio sarà disponibile l’app SalaUNIBA per prenotare il posto per sale di lettura e sale di consultazione specialistica (biblioteche). Le biblioteche continueranno ad essere fruibili con le stesse modalità ma con l’auspicio di poter garantire una sempre maggiore frequentazione di questi luoghi della cultura duramente penalizzati da questo periodo emergenziale.

Esami e sedute di laurea

Per gli esami di profitto, continuano a valere le “linee guida” per la ripresa delle correlate attività sia in presenza sia in modalità telematica consentendo a ciascuno studente di indicare, al momento della prenotazione su ESSE3, la propria opzione. Le sedute di laurea già riprese a luglio proseguiranno in presenza nelle aule dell’università e riguarderanno sia le magistrali sia le triennali sempre con un numero contingentato, per motivi di sicurezza di ospiti individuati, nel numero di 3, per ciascun laureando.