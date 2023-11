All'Uniba in arrivo percorsi abilitanti per la formazione all'insegnamento secondario: "Approccio didattico innovativo"

L'Università di Bari ha reso nota, in attesa dell'accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, l’offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale per gli insegnanti di scuola secondaria di I e II grado. Tali percorsi, spiega Uniba, saranno erogati dal Centro multidisciplinare DIDASCO (in collaborazione con Poliba e Accademia delle Belle Arti) ai sensi del DPCM del 4 agosto 2023 “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Le Linee Guida dell’ANVUR, pubblicate il 28 settembre, precisano che i requisiti sono dettati con riferimento ai percorsi da 60 CFU e che le istituzioni potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU. In altri termini, questo significa che i centri (università e istituzioni AFAM) potranno chiedere (ed eventualmente ottenere) l’accreditamento solamente con riferimento ai percorsi da 60 CFU e che, sulla base di tale accreditamento, potranno eventualmente erogare anche i percorsi da 30 o 36 CFU.

Il modello formativo che sarà utilizzato nel Centro è il modello DidaSco (Didattiche Scolastiche), validato a livello internazionale dalle più accreditate società scientifiche di ricerca didattica, nato nel 2010 presso il Dipartimento ForPsiCom dell’Università di Bari Aldo Moro. Si tratta di un modello di formazione-ricerca basato su approcci attivi di didattica co-costruita fra docenti, studenti e tutor di tirocinio. La strutturazione dei percorsi formativi si incardina sul lavoro di e?quipe, si ispira al sistema di governance multilivello (coordinamento scientifico, didattico-organizzativo e di rapporto con le scuole) e coniuga conoscenze teoriche, , apprendimento di metodologie di active learning, documentazione e ricerca.

Il Politecnico di Bari e l’Accademia di Belle Arti hanno siglato un Protocollo di Intesa aderendo a DIDASCO - Centro Multidisciplinare per la Formazione all’Insegnamento Secondario, istituito presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro anche nella prospettiva di costituzione di un collegio docenti unitario nell’approccio didattico adottato nei corsi.

Chi fosse interessato, in questa fase preliminare, può verificare il possesso dei requisiti di accesso alla/e classe/i di concorso di proprio interesse con riferimento al DPR 19/2016 e al DM 259/2017: https://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-di-accesso. Aggiornamenti al link:

https://www.uniba.it/it/didattica/percorso-formativo-24-cfu/avvisi/avviso-60-cfu