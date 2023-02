Intelligenza artificiale e dati satellitari per monitorare i rischi forestali: Uniba nel consorzio di studi internazionale

C'è anche l'Università di Bari tra i partner internazionali del consorzio Swiftt, selezionato dal programma Horizon Europe dell'UE per sviluppare una soluzione basata su intelligenza artificiale e dati satellitari per il monitoraggio dei rischi forestali. I partner del progetto riceveranno una sovvenzione complessiva di 2,8 milioni di euro dall'EUSPA/Commissione europea nei prossimi tre anni.

Il consorzio SWIFTT (https://swiftt.eu/), composto da Università di Bari (IT), Wildsense (FR), Space Research Institute (UA), Leibniz University Hannover (DE), Timbtrack (BE), Fürstliches Forstamt Bückeburg (DE), Groupe Coopération Forestière (FR) , Rigas Mezi (LV) e Da Vinci Labs (FR) è stato selezionato dal principale programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione, Orizzonte Europa (Horizon Europe), per sviluppare una soluzione basata su intelligenza artificiale e dati satellitari per il monitoraggio dei rischi forestali.

Le foreste di tutto il mondo sono l'habitat della maggior parte delle specie di anfibi, uccelli e mammiferi. Ospitano anche 300 milioni di persone e forniscono mezzi di sussistenza per altri 1,6 miliardi. I benefici forniti da questo ecosistema - sotto forma di regolazione idrologica, prevenzione dell'erosione e stoccaggio del carbonio, tra gli altri - ammontano a oltre 100 trilioni di euro all'anno, più dell'intero PIL globale.

Nonostante siano altamente resilienti ai cambiamenti a lungo termine delle condizioni ambientali, le foreste sono vulnerabili a cambiamenti improvvisi, come focolai di insetti, incendi e lo sradicamento di un albero causato dal vento (windthrow). Le epidemie di insetti sono una delle principali cause di perdita di foreste a livello globale, distruggendo 85 milioni di ettari di foresta per un valore di 15 miliardi di euro all'anno. Allo stesso tempo, secondo l'Agenzia spaziale europea, gli incendi distruggono ogni anno 400 milioni di ettari su scala globale. Il vento è anche un importante agente di disturbo forestale nelle foreste temperate di Francia, Germania e gran parte dell'Europa.

Tali rischi sono intensificati dai cambiamenti climatici e in particolare dallo stress idrico: gli insetti si riproducono più frequentemente, diventa disponibile più combustibile secco per gli incendi e aumentano la frequenza e la gravità delle grandi tempeste. Di conseguenza, vengono persi innumerevoli habitat e la CO2 imprigionata ogni anno diminuisce di oltre 4850 milioni di tonnellate. Tuttavia, con un'azione tempestiva e appropriata, è possibile contenere i rischi e ridurre i danni economici ed ecologici.

SWIFTT fornirà ai gestori forestali strumenti di telerilevamento convenienti, semplici ed efficaci supportati da potenti modelli di apprendimento automatico. La soluzione progettuale offrirà un servizio olistico di monitoraggio dello stato di salute delle foreste utilizzando le immagini satellitari di Copernicus per rilevare e mappare, ogni mese e con una risoluzione di 10 metri in tutta Europa, i vari rischi a cui sono esposti le foreste e i loro gestori.

Il progetto ha ricevuto una sovvenzione altamente competitiva nell'ambito del programma di finanziamento Horizon Europe, essendo uno dei sette progetti selezionati nell'ambito dell'argomento "Applicazioni EGNSS e Copernicus che promuovono il Green Deal europeo" gestito da EUSPA. I partner riceveranno una sovvenzione cumulativa di 2,8 milioni di euro dall'EUSPA/Commissione europea nei prossimi tre anni.

SWIFTT sarà testato in condizioni reali da diversi utenti finali dell'industria forestale, tra cui Fürstliches Forstamt Bückeburg, un proprietario di foreste in Germania; Groupe Coopération Forestière, i cui membri sono cooperative forestali e loro filiali in Francia; e Rigas Mezi, che gestisce proprietà forestali, parchi e giardini di proprietà della città di Riga in Lettonia. Il consorzio prevede di monitorare e proteggere fino a 40 milioni di ettari di foreste globali entro il 2030, risparmiando ai silvicoltori oltre 468 milioni di euro in costi di monitoraggio.

Una volta completate, le mappe di SWIFTT che descrivono in dettaglio le aree di danni causati dal vento, le epidemie di insetti e il rischio di incendio consentiranno ai gestori forestali di agire in modo proattivo e allocare le risorse in modo efficiente per un intervento tempestivo. Con gli strumenti di gestione forestale sostenibili, efficaci e a basso costo di SWIFTT, l'Europa sarà in una posizione migliore per combattere il cambiamento climatico e preservare la sua biodiversità attraverso foreste in migliori condizioni di salute.