Sessantuno studenti rifugiati da Paesi africani a Bari: anche l'Università tra i 35 atenei italiani del progetto 'Unicore'

L'Università di Bari 'Aldo Moro' è tra le 35 università italiane che accoglieranno 61 rifugiati africani residenti in Kenya, Niger, Nigeria, Sud Africa, Uganda, Zambia e Zimbabwe. L'iniziativa rientra nella quinta edizione del progetto 'Unicore' (University Corridors for Refugees) per dare la possibilità di proseguire il loro percorso accademico in Italia. Lo riporta l'Ansa.

Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unhcr, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, Centro Astalli, Banca Etica e Gandhi Charity, oltre ad un'ampia rete di partner locali che assicureranno il supporto necessario agli studenti durante il programma di laurea magistrale della durata di due anni e favoriranno la loro integrazione nella vita universitaria Gli studenti saranno selezionati sulla base del merito e della motivazione, attraverso un bando pubblico lanciato oggi.