Dall'Africa per studiare in Italia: il sogno di 38 rifugiati è realtà. Tra gli atenei coinvolti c'è anche Uniba

E' giunto in Italia il primo gruppo dei 51 rifugiati destinatari di borse di studio che proseguiranno il loro percorso accademico in 33 atenei italiani tra cui l'Università di Bari grazie alla quarta edizione del progetto Unicore - University Corridors for Refugees.

L'iniziativa coinvolge 13 studentesse e 38 studenti residenti in Camerun, Malawi, Mozambico, Niger, Nigeria, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe,che avranno l'opportunità di arrivare in Italia in maniera regolare e sicura per proseguire gli studi presso 33 atenei italiani, frequentando un programma di laurea magistrale della durata di due anni.

Prima della partenza gli studenti hanno potuto frequentare un corso di lingua italiana messo a disposizione dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena e dall'Università di Notre Dame.

"Il programma Unicore ha cambiato la mia vita: come potete immaginare, un rifugiato non ha molte opportunità di studiare o fare progetti per l'avvenire" ha dichiarato Bereket, uno dei primi studenti a beneficiare del programma. "Unicore mi ha dato speranza. Quando ho lasciato l'Eritrea per andare in Etiopia ho iniziato a studiare business. È così che è nata la mia passione per la finanza e quando mi è stata data la possibilità di proseguire gli studi in Italia, ho scelto di restare in quel ramo. Una volta laureato il mio sogno è continuare ad acquisire esperienza, sia studiando che lavorando. Se potrò, un giorno tornerò nel mio Paese e magari avvierò una mia attività".

University Corridors for Refugees è coordinato da UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati e vede la partecipazione di 38 atenei che hanno reso disponibili oltre 140 borse di studio negli ultimi 4 anni. Grazie ai partner del progetto, tra cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, il Centro Astalli, Gandhi Charity, ed un'ampia rete di partner locali gli studenti riceveranno il supporto necessario per completare gli studi e favorire la loro integrazione nella vita universitaria.