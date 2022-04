Tre borse di studio per studenti rifugiati da Paesi africani: l'Ateneo di Bari aderisce ai 'Corridoi universitari'

Un bando per tre borse di studio rivolto a studenti internazionali in possesso dello status di rifugiato e provenienti da Niger, Nigeria e Camerun che abbiano già concluso un primo corso di studi accademici nel proprio Paese e intendano proseguire con una laurea magistrale all'Università di Bari: l'ateneo cittadino. ha aderito, per il secondo anno consecutivo e assieme ad altri 32 atenei italiani, al progetto dei Corridoi Universitari Unicore insieme ai partner locali Caritas Bari-Bitonto, Assessorato al Welfare del Comune di Bari e Migrantes Liberi.

Le candidature sono aperte fino al prossimo 29 aprile. Le borse di studio copriranno gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024. I beneficiari delle borse di studio potranno proseguire la formazione accademica seguendo i corsi di studio in Physics, Computer Science e Innovation Development in Agrifood Systems, lauree magistrali erogate in lingua inglese e il corso di studio in Relazioni Internazionali e Studi Europei, laurea magistrale erogata in lingua italiana con la possibilità di sostenere tutti gli esami in lingua inglese.