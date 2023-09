Alla Lum di Casamassima nasce il dipartimento di Ingegneria: a dirigerlo il prof. Giovanni Schiuma

L'Università Lum 'Giuseppe Degennaro' istituisce il Dipartimento di Ingegneria. "La scelta di creare un Dipartimento - spiega l'università in una nota - è stata la naturale conseguenza di un progetto di sviluppo, nato dal costante confronto tra Università e mondo del lavoro. Un percorso iniziato nel 2021 con la nascita del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Gestionale, seguito quest’anno con l’avvio del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica per la Transizione Digitale e che si arricchirà l’anno prossimo con il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale". A dirigere il Dipartimento è stato chiamato il prof. Giovanni Schiuma.

Il curriculum del prof. Schiuma

Ordinario di Ingegneria Gestionale, il Prof. Schiuma è ampiamente riconosciuto come uno dei massimi esperti mondiali sui temi dello sviluppo e trasformazione organizzativa guidati dai processi di Knowledge Management (Gestione delle conoscenze organizzative) e dell’arts-driven innovation (innovazione guidata dai processi creativi e basata sulla cultura). Ha ricoperto ruoli accademici in importanti Università internazionali tra le quali Cambridge University, L’University of Arts London, Tampere University, e St Petersburg Graduate School of Management. Creativo e innovativo, con una mentalità internazionale, è un eccellente comunicatore e facilitatore con una vasta esperienza nella gestione di progetti complessi di ricerca, con la capacità di coordinare gruppi di ricerca per affrontare e risolvere sfide critiche della ricerca di base e applicata finalizzate allo sviluppo strategico delle dinamiche di creazione del valore dei sistemi organizzativi.

Il Prof. Schiuma è inoltre autore di oltre 200 pubblicazioni accademiche. La sua visione del ruolo strategico e operativo dei processi creativi e dell'arte nelle organizzazioni del 21° secolo ha influenzato lo sviluppo di nuovi modelli di gestione organizzativa. È impegnato nello sviluppo di iniziative di ricerca volte ad integrare i processi di trasformazione digitale, dello sviluppo delle competenze umane, dell’open innovation e della sostenibilità per la crescita competitiva delle organizzazioni pubbliche e private attraverso un miglioramento continuo della loro capacità di creazione del valore. Il Prof. Schiuma è al 12° posto (primo tra i docenti di Atenei del sud Italia) nella classifica internazionale dei principali scienziati nella disciplina del Business e Management redatta dalla prestigiosa piattaforma Research.com.